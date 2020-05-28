Великобритания временно закрыла посольство в Северной Корее

28.05.2020, 13:54, Новости дня

Великобритания закрыла свое посольство в Северной Корее, и все ее дипломаты покинули страну.

Об этом сообщил в четверг британский посол, в то время как Пхеньян сохраняет строгие ограничения на въезд в попытке предотвратить вспышку коронавируса.

Северная Корея закрыла свои границы и настаивает, что в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания, возникшего в соседнем Китае и охватившего с тех пор весь мир.

Закрытие посольства носит временный характер и вызвано тем, что введенные Пхеньяном «ограничения на въезд в страну сделали невозможной ротацию персонала и поддержание работы посольства», сообщил представитель Форин-офиса.

«Британское посольство в Пхеньяне временно закрылось с 27 мая 2020 года, и весь его дипломатический персонал на данный момент покинул КНДР», – написал в Твиттере посол Колин Крукс.