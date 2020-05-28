США отправят войска в Колумбию для помощи в борьбе с наркотиками

28.05.2020, 13:54, Новости дня

Подразделение армии США в ближайшие дни прибудет в Колумбию, где в течение четырех месяцев будет помогать вооруженным силам этой страны в борьбе с наркотрафиком.

Об этом сообщило посольство США в Боготе.

Американская Бригада содействия силам безопасности прибудет в Колумбию в начале июня, сообщило посольство, не уточнив численность подразделения.

«Миссия бригады в Колумбии состоит в возможности продемонстрировать нашу взаимную приверженность борьбе с наркотрафиком и поддержке мира в регионе, уважение к суверенитету и долговременное обещание по защите общих идеалов и ценностей», – заявил глава Южного командования США адмирал Крейг Фоллер.

По данным Офиса Белого дома по национальной политике по контролю за оборотом наркотиков, объемы производства кокаина в Колумбии выросли с 879 тонн в 2018 году до 951 тонны в прошлом году.