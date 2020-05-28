 

Кремль оценил «санкционные упражнения» США по «Северному потоку – 2»

28.05.2020, 13:53, Новости дня

Россия не меняла планы по «Северному потоку», к любым санкционным упражнениям относится негативно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что по «Северному потоку – 2» планы не менялись. Планы не менялись, это первое. Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно. Это отношение не меняется, оно чрезвычайно негативное, мы считаем, что подобные устремления являются ничем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву», – передает его слова РИА «Новости».

Песков также отметил, что государства-апологеты санкционного языка индифферентно отнеслись к инициативам о снятии санкций с России. Он отметил, что такие решения должны приниматься всеми одновременно, какое-то государство не может в этом вопросе «солировать в одиночку».

«Это вряд ли возможно и вряд ли целесообразно. Как мы знаем, основные апологеты вот этого санкционного языка, языка рестрикций на все и вся в данном случае индифферентно отнеслись к таким инициативам», – сказал Песков.

Напомним, американский посол в ФРГ Ричард Гренелл подтвердил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД Германии заявили, что раскручивать санкционную спираль сейчас несвоевременно.

В Nord Stream 2 AG заявили, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является дискриминацией европейских компаний.



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