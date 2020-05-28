Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет

28.05.2020, 13:53, Новости дня

Тверской суд Москвы арестовал журналиста и муниципального депутата Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. Об этом сообщили правозащитники из “Апологии протеста”.

Суд признал Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах, рассказал из зала суда адвокат Леонид Соловьев. Азар раньше уже получал штраф в размере 300 тысяч рублей за участие в протестах против фальсификации выборов в Мосгордуму, именно по этой причине его арест за протесты посчитали повторным.

Журналиста задержали 26 мая около здания МВД на Петровке, 38, когда тот стоял в одиночном пикете в поддержку арестованного создателя проекта “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. Вместе с ним полицейские задержали координатора московского отделения “Открытой России” Татьяну Усманову, а ранее за тот же одиночный пикет был задержан активист Виктор Немытов. Ему тоже дали 15 суток.

Владимир Воронцов 8 мая был заключен под стражу до начала июля – на него было заведено уголовное дело о вымогательстве 300 тысяч рублей. Позднее на Воронцова и другого администратора проекта Игоря Худыкова завели второе уголовное дело – за незаконный оборот порнографических материалов. 25 мая Худякова по этому делу арестовали на два месяца, обоих содержат в СИЗО.

Преследования создателей “Омбудсмена” начались после того, как проект, освещающий работу правоохранительных органов в России, опубликовал аудиозапись из Новосибирска, на которой руководители полиции города требовали выполнять “план” по штрафам за нарушение карантинного режима. После появления записи несколько высокопоставленных руководителей МВД города написали заявления об отставке.