Следователи в Узбекистане изучают версию, что причиной прорыва Сардобинской дамбы могли стать хищные рыбы

28.05.2020, 13:53, Новости дня

Следователи в Узбекистане, которые ведут дело о причинах прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, рассматривают среди прочих версию, что к прорыву могло привести разведение в водохранилище хищных рыб. Например, сомов, которые вырастали до 1,5-2 метров и могли создавать себе “норы” в дамбе, сообщает узбекская служба Радио Свобода/Радио Озодлик.

Помимо этого рассматриваются еще четыре версии происшествия:

ошибки при проектировании;

несоблюдение строительных норм;

ошибки в процессе эксплуатации;

стихийное бедствие.

На видеозаписях, снятых в затопленных районах Казахстана, куда дошла вода после прорыва дамбы в Узбекистане, действительно видно много крупных рыб. Сейчас следователи Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана тщательно допрашивают людей о живших в водохранилище рыбах, в том числе о сомах, рассказал родственник одного из вызванных на допрос.

“Следователи задавали много вопросов о рыбах, – подтвердил он. – В водохранилище не разрешается разводить так много крупных рыб. Сейчас следователей СГБ интересует один вопрос: могло ли разведение этих сомов стать причиной разрушения плотины? Для этого они пригласили специалистов, которые консультируют их в этом вопросе”.

В СГБ Узбекистана отказались давать комментарии по делу о прорыве дамбы на Сардобинском водохранилище. А представитель дирекции Сардобинского водохранилища, которая относится к АО “Узбекистон темир йуллари” (“Узбекистанским железным дорогам”), в разговоре с Радио Свобода признал, что в искусственном водоеме действительно разводили рыбу, но отрицает, что большое ее количество могло стать причиной разрушения плотины.

“Все эти предположения – выдумка. Если бы рыбы могли разрушить плотину, то сделали бы это в нескольких местах, – считает представитель дирекции водохранилища. – Но мы проверили: ни в одном другом месте водохранилища нет никаких дыр или следов. Не нужно обманывать людей”.

“В водохранилище действительно разводили рыб, но все это делалось законно. Есть одна фирма под названием “Фрешлайн” (Pro fish line, 49% ее акций принадлежат “Узбекистанским железным дорогам” – НВ), которая запускала рыб в водохранилище и занималась их разведением. Обычно разводили небольших рыб: сазана и карася”, – подтвердил он.

“В Сардобинском водохранилище никогда не было крупных рыб, – отдельно подчеркнул представитель дирекции. – Рыбы, которых унесло водой на территорию Казахстана, никогда не смогли бы разрушить плотину. Потому что там был каменный слой, а рыбы не едят камни”.

Представитель общества охотников и рыболовов Узбекистана также высмеял версию о том, что в прорыве дамбы виноваты сомы:

“Сом действительно считается хищной рыбой. Однако эта рыба всегда находится на глубине, питаясь мелкими и мягкими рыбами. Сом не может укусить или вырвать жесткий кусок, – подчеркнул он. – У него бывают мелкие зубы, словно наждачная бумага. Но, несмотря на крупную голову, у сома тонкое горло, он просто не может питаться жестким песком или цементом”.

“Сомы обитают и на Чарвакском водохранилище, но это не привело ни к какой катастрофе”, – заявил представитель общества охотников и рыболовов.

В статье, которая была опубликована 14 сентября 2017 года на сайте Сырдарьинского отделения Союза профсоюзов Узбекистана, было сказано, что рыборазведение на Сардобинском водохранилище было организовано по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, подчеркивают журналисты Радио Свобода. А узбекские чиновники, осведомленные о ситуации с разведением рыб в водохранилище, говорят, что в нем самом и на прилегающих к нему территориях был организован крупный рыбоводческий бизнес.

“Обычным предпринимателям не разрешалось разводить рыбу в Сардобинском водохранилище. А простым людям не разрешалось ее ловить, – пояснил один из них. – Этот бизнес находился в монополии руководства “Узбекистанских железных дорог”: они привозили на Сардобинское водохранилище ташкентскую элиту и их зарубежных гостей для специальной ловли рыбы, устраивали для них тут банкеты. Все это организовывалось точно так же, как с охотой в степи для зарубежных гостей”.

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Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, инициатива его строительства принадлежала нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, который тогда занимал пост премьера. На строительство Сардобинского водохранилища из госбюджета было выделено $404,4 млн.

Дамбу Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана прорвало 1 мая. Шесть человек погибли, около 70 тысяч человек эвакуировали, были затоплены значительные территории Узбекистана и соседнего Казахстана.

Руководитель Управления по мониторингу ситуации в водохранилищах Министерства водного хозяйства Узбекистана Шарифжон Кучкаров ранее заявлял, что к разрушению части дамбы якобы привел “ветер аномальной силы”, от которого “возникла мощная волна”.

Однако эксперты и специалисты в области строительства водохранилищ утверждают, что более вероятной причиной прорыва дамбы стали масштабная коррупция и хищения бетона и других стройматериалов при ее возведении.

По словам ташкентского чиновника, который пожелал остаться неизвестным, попытка следователей обвинить сомов в прорыве дамбы может стать удобным поводом для того, чтобы скрыть истинные причины катастрофы на водохранилище.

“Если следствие признает, что вместо необходимой арматуры, бетона и камней при строительстве стен плотины использовались только песок и камни, то станет известно о явной коррупции, – замечает он. – Тогда нужно будет привлекать к следствию семью Сангиновых. А это не входит в планы вышестоящего руководства. Поэтому они пытаются возложить всю вину на рыб, сильный ветер или дожди. Если бы при строительстве стен плотины использовали суперпрочный бетон, то их не смогла бы разрушить не только стая хищных сомов, но и акулы”.

Один из строителей Сардобинского водохранилища ранее подтвердил, что средства и стройматериалы во время работ на проекте просто расхищались.

“Я участвовал в строительстве этого водохранилища и хорошо знаю, что щебень и камень использовали намного меньше необходимой нормы. Во время строительства грузовые машины, которые везли на объект щебень и камень, по пути продавали жителям соседнего села”, – рассказал он.

По данным узбекской службы Радио Свобода, монополистом в строительстве водохранилищ в Узбекистане является сенатор Абдугани Сангинов. Именно его компания, ООО “Тупаланг-гидро курилиш”, была субподрядчиком Сардобинского водохранилища, а главным подрядчиком стройки были сами “Узбекистанские железные дороги”. Чиновники и специалисты из сферы строительства в Узбекистане подчеркивают, что все стройки крупных объектов в республике поручают компаниям, выбранным без открытого конкурса, а если какие-то конкурсы на строительство и проводятся, то только “для галочки”.

Сдачу в эксплуатацию Сардобинского водохранилища принимал нынешний первый вице-премьер Ачилбай Раматов, который в то время занимал пост главы “Узбекистанских железных дорог”.