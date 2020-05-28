Расследование расстрела школьников бандитами завершили в Татарстане

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28.05.2020, 13:53, Новости дня

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Алексея Назарова — члена организованной преступной группы (ОПГ) «Седьмовские», расстрелявшего по ошибке вместе с подельниками летом 2011 года автомобиль с российскими школьниками, сообщили в региональном СК.

Как говорится в сообщении на сайте СК, летом 2011 года между участниками казанских группировок «седьмовские» и «первомайские» произошел конфликт, в ходе которого на почве внезапно возникших неприязненных отношений «первомайские» избили «седьмовского», а те в свою очередь избили «первомайского».

«Ожидая ответных действий со стороны «первомайских», в ночь на 4 июня «седьмовские» устроили на них засаду во дворах по проспекту Победы. Пятеро участников группировки вооруженные охотничьими ружьями, в том числе Назаров, рассредоточились по периметру двора и стали ожидать появления «первомайских». Помимо них в нападении участвовали и иные участники группировки, вооруженные обрезками арматуры, бутылками с зажигательной смесью и травматическим оружием. Увидев, как во двор заехал автомобиль, злоумышленники решили, что это «первомайские» и стали обстреливать его из ружей. В действительности автомобилем управлял 18-летний водитель, помимо которого в салоне находились трое несовершеннолетних, никто из которых не имел отношения к группировкам» – рассказали в СК.

Несмотря на повреждения автомобиля, водителю удалось выехать из-под обстрела. При этом получили ранения двое пассажиров, один из которых спустя несколько часов скончался в больнице.

Алексею Назарову и лидеру преступной группы удалось скрыться. Последний до сих в федеральном розыске. Но в 2019 году в ходе оперативно-следственных мероприятий Назарова задержали. Свою вину в содеянном он так и не признал. В настоящее время дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.



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