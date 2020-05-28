 

Марион Котийяр и Гийом Кане заразились коронавирусом: режиссер рассказал об их состоянии

28.05.2020, 13:42, Разное

Новый случай заражения COVID-19 среди мировых знаменитостей – французская актерская пара Марион Котийяр и Гийома Кане. Правда, заболевание уже осталось лишь в их памяти, так как они полностью поправились и только после этого решили поделиться новостью с поклонниками. Актер и режиссер дал интервью телеведущей Лори Халева для телеканала Canal+. Основной темой беседы был фильм с его участием In The Name of The Land режиссера Эдуарда Бержона, вышедший еще летом 2019-го и получивший две номинации “Сезар”. Но поговорили Гийом и Лори также и на самую обсуждаемую тему этого года: Гийом неожиданно признался, что уже переболел коронавирусом вместе с женой, но отметил, что все прошло в легкой форме.  

Мы с Марион счастливчики, так как подхватили довольно легкую версию этого вируса, если можно так сказать. Мы так и не понимаем, можем ли мы заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого так опасаться, но в любом случае, мы рады, что все позади, – рассказал Гийом.

Коронавирус затронул не только самого Гийома и его семью, но и его работу. Ему пришлось поставить на паузу свой новый режиссерский проект Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu (“Астерикс и Обеликс”), съемки которого проходили в Китае:

После долгих обсуждений и рассмотрения разных вариантов мы решили начать съемки 8 марта 2021 года, а приготовления к ним начнутся 9 ноября 2020-го. 

Марион Котийяр и Гийом Кане знакомы уже больше 17 лет, двенадцать из которых находятся в романтических отношениях. Свой союз они не узаконили, зато стали родителями двух малышей: в 2011-м у них родился сын Марсель, а в 2017-м дочь Луиз.

Чтобы жить вместе, долго, быть друзьями просто необходимо. Думаю, в идеале нужно сначала подружиться, узнать друг друга получше, достичь согласия – и только потом крутить роман. Это позволит иметь более крепкие отношения, замешанные не только на взаимном притяжении и страсти, а на чем-то большем,- рассказывал о секрете долголетия союза с Марион в интервью HELLO.RU Гийом Кане.

Подробнее прочитать о романе звезд можно здесь.



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