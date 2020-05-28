США выделят Украине $125 млн военной помощи – СМИ

28.05.2020, 13:40, Новости дня

США выделят Украине $125 млн военной помощи. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Пентагон уведомил Конгресс США о том, что Украина достигла прогресса в реализации ключевых реформ и заслуживает дополнительной военной помощи.

Отмечается, что эти $125 млн станут вторым траншем помощи Украине в области безопасности из $250 млн, которые Конгресс США выделил на 2020 год.

По информации источников CNN, новый пакет помощи также включает в себя мобильные радиолокационные системы, средства защищенной связи и машины скорой помощи. Помимо этого, Пентагон рассматривает возможность передачи Украине двух патрульных катеров.

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

9 декабря стало известно, что Конгресс заложил в бюджет на 2020 год $300 млн на военную помощь Украине, в частности на “летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны”.