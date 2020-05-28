 

Кабмин уволил замминистра энергетики Рябчина. Он сказал, что о решении узнал за 20 минут до заседания

28.05.2020, 13:40, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая уволил Алексея Рябчина с должности заместителя министра энергетики и охраны окружающей среды. Соответствующее распоряжение №574-р опубликовано на сайте правительства. 

Рябчина уволили на основании ч. 2 ст. 9 закона Украины “О центральных органах исполнительной власти”, в которой сказано, что заместители министра назначаются на должности и увольняются Кабинетом Министров в соответствии с предложением министра. 

На заседании правительства и.о. министра энергетики Ольга Буславец назвала причиной увольнения Рябчина низкую результативность.

“Была проанализирована работу предыдущей команды [министерства], которая работала, в том числе, и над вопросом энергоэффективности. Действительно, было очень много наработок, но результативность очень низкая. Мы проговаривали этот вопрос с соответствующим заместителем”, – цитирует Буславец корреспондент издания “ГОРДОН”.

По ее мнению, “другой человек будет более эффективен для выполнения поставленных задач”.

Рябчин написал в Facebook 29 мая, что об увольнении узнал за 20 минут до заседания правительства от знакомых народных депутатов.

“Для меня это была неожиданность”, – отметил он. 

Рябчин отметил, что в министерстве курировал вопросы энергоэффективности, но поскольку в ведомстве некоторое время не было министра, занимался и другими вопросами, например, углем и выплатой задолженности шахтерам. 

Две недели назад, по словам Рябчина, Буславец предложила ему перейти на должность заместителя министра по вопросам евроинтеграции, он написал соответствующее заявление, но затем “пошли какие-то кулуарные игры, все переигралось”. После этого, рассказал Рябчин, он получил новое предложение – занять должность заместителя министра энергетики по цифровой трансформации, и готовился к собеседованию с вице-премьером  – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

“Поэтому то, что произошло на [заседании] Кабмина, было очень неожиданным. Никогда к моей работе в министерстве не было претензий ни у народных депутатов, ни в Кабмине, ни у профильных экспертов”, – написал Рябчин. 

Вчора Кабінет Міністрів проголосував за моє звільнення, про яке я дізнався за 20 хвилин до початку засідання від…

Posted by Alex Riabchyn on Neljapäev, 28. mai 2020

Рябчин был назначен заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре 2019 года. В 2014–2019 годах он был народным депутатом, входил во фракцию “Батьківщина”. В парламенте возглавлял подкомитет по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Рябчин входил в топ-25 самых добросовестных депутатов Верховной Рады VIII созыва по мнению движения “Чесно”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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