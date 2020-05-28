 

Лукашенко похвалил посла Словакии Мигаша за посещение парада Победы в Минске

28.05.2020, 13:30, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал посла Словакии в Белоруссии Йозефа Мигаша, который был вынужден подать в отставку после посещения 9 мая парада в Минске.

На родине дипломата подвергли критике за то, что он не проконсультировался по поводу своего участия в параде, хотя послы стран ЕС в основном проигнорировали официальное мероприятие.

«Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это был действительно достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, боле того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку», – цитирует БелТА Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что отец словацкого дипломата боролся с нацизмом, был партизаном. Поэтому, по мнению президента, к Йозефу Мигашу не может быть претензий.

Лукашенко подчеркнул, что за такие вещи наказывать человека вообще неприемлемо. 

«Это то же самое, как если бы сербский посол пришел на подобное мероприятие, а его наказали. Мы же свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма. Мы и сегодня категорически против этого», – подчеркнул белорусский лидер. 

Президент добавил, что в Белоруссии всегда трепетно подходят к назначению своих послов и приветствуют иностранных дипломатов.

«Мы понимаем, что любой посол будет блюсти интересы своей страны. Но посол должен и «склеивать» отношения с Белоруссией, допустим, если ты служишь в Белоруссии», – отметил он. 

Ранее словацкий посол в Белоруссии Йозеф Мигаш ушел в отставку после того, как поучаствовал в параде Победы в Минске. Его действиями оказались недовольны в МИД Словакии, на что дипломат заявил, что он «сын партизана и антифашиста».



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