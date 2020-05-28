Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус

28.05.2020, 13:30, Новости дня

Минздрав рекомендует проверять всех новорожденных на коронавирус. При этом в министерстве отметили, что пока неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку.

Минздрав «подготовил и опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации оказания медпомощи беременным, роженицам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19». В нее вошли «несколько новых разделов и дополнений», передает РИА «Новости».

В частности, определена ценность УЗИ легких у беременных с подозрением на наличие COVID-19 и добавлена информация по тромбопрофилактике во время беременности, основные принципы и показания.

Также добавлена глава об особенностях проведения пренатального скрининга и принципы проведения инвазивной диагностики у пациенток с COVID-19.

Отмечается, что пока неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов.

При этом «на сегодняшний день вирус не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плацент». Также имеются «единичные сообщения о выявлении вируса методом ПЦР в грудном молоке».

В связи с этим Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорожденных.

Кроме того, добавлена и оценка тяжести пациента по шкале NEWS с четкими алгоритмами действий для врачей и необходимости перевода беременных в отделения реанимации и интенсивной терапии.

Ранее стало известно о смерти беременной женщины с коронавирусом в Санкт-Петербурге. До этого в Минздраве сообщали, что в России насчитывается более 2 тыс. беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией.