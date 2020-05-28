Томские власти планируют продлить масочный режим на два месяца

28.05.2020, 13:26, Новости дня

Томские власти планируют продлить масочный режим в регионе на два месяца. Об этом на очередном собрании областной Законодательной думы рассказал замгубернатора Иван Деев. Как напоминает ГТРК "Томск", в соответствии с распоряжением губернатора Сергея Жвачкина, обязательное ношение маски введено в регионе с 18 мая. Штраф нарушителям — до 30 тысяч рублей.

Как уточнил Иван Деев, масочный режим был объявлен, прежде всего, из-за того, что увеличилось количество бессимптомных больных коронавирусной инфекцией. Сегодня около 70% пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 переносят инфекцию без каких-либо проявлений.

Также Иван Деев уточнил параметры, от которых зависит выход области из режима полной изоляции. Это количество тестов на коронавирус, наличие свободных коек и коэффициент распространения вируса. По двум первым регион смело может переходить к следующему этапу снятия ограничений. Так что если к началу июня не будет зафиксировано резкого увеличения числа заболевших, и коэффициент распространенности инфекции будет меньше единицы, глава региона Сергей Жвачкин может принять решение о смягчении карантинных мер.

По данным оперштаба, в регионе 622 случая новой коронавирусной инфекции. 27 человек заболели за минувшие сутки. Одиннадцать пациентов скончались.

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ГТРК "Томск"