 

Александр Анюков покидает “Крылья Советов” и начнет тренерскую карьеру

28.05.2020, 13:26, Новости дня

Игрок обороны Александр Анюков покидает футбольные "Крылья Советов", соглашение с которыми у 37-летнего футболиста было рассчитано до 31 мая. Клуб решил не продлевать контракт с футболистом, который в 2019 году уже заканчивал карьеру, но затем решил поиграть еще сезон-другой.

Анюков, скорее всего, вернется в Санкт-Петербург, где у него в "Зените" был контракт, согласно которому он летом 2019 года вошел в тренерский штаб Сергея Семака. Имея контракт игрока и тренера, Александр был отдан в аренду в клуб из Самары и вот она завершилась.

"Крылья Советов" благодарят Александра Анюкова за работу, которую он проделал в нашем клубе. Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов", — говорится в заявлении клуба с берегов Волги.



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