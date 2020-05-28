Xiaomi оснастит новый 5G-смартфон экраном с частотой 144 Гц

28.05.2020, 13:20, Новости дня

Китайский бренд Xiaomi в настоящее время занимается выпуском нового крупного смартфона Xiaomi, который получит поддержку 5G.

Вместе с тем аппарат также сможет приятно удивить мощным процессором Dimensity 1000+, а также качественным экраном с частотой обновления кадров 144 Гц. Аппарат также имеет встроенный видеоадаптер ARM Mali-G77 MC9. К настоящему времени известно, что новинка получит два разъема для сим-карт с возможностью одновременной работы.

В дисплее нашлось место для отверстия, в котором разместится фронтальная камера. На тыльной стороне установлена квадрокамера, но ее параметры пока удерживаются в тайне до презентации. Сроки официального выхода смартфона пока остаются неизвестными.