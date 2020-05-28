 

Новые смартфоны iPhone 12 выйдут не раньше ноября

28.05.2020, 13:20, Новости дня

Сегодня появились данные, что смартфон iPhone 12 поступит в продажу лишь к ноябрю текущего года.

Причина переноса сроков заключается в сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Вместе с тем ранее американский гигант успел себя зарекомендовать благодаря надежным поставкам техники, однако теперь сроки все же пришлось перенести. Также следует отметить, что новинка iPhone 12 в четырех модификациях сможет похвастаться поддержкой сетей пятого поколения.

Некоторые инсайдеры ранее указывали, что в продажу поступят версии с 5,4-6,1-дюймовыми дисплеями. Кроме того, аппараты функционируют на новых процессорах А14. В свою очередь, размер памяти будет отличаться в разных комплектациях.



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