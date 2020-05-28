Сотрудник Xiaomi показал новый смартфон Mi Mix Alpha

28.05.2020, 13:20, Новости дня

Китайская компания Xiaomi в прошлом году выпустила продвинутый смартфон Mi Mix Alpha, оснащенный камерой на 108 мегапикселей.

Вместе с тем аппарат имеет опоясывающий дисплей, тогда как продажи модели до настоящего времени не состоялась. Однако теперь поступают сведения, что смартфон Mi Mix Alpha в скором времени сможет появится в свободной продаже. В Сети продемонстрировали «живые» снимки девайса. Новинка функционирует на базе мощного восьмиядерного процессора Snapdragon 865 с 12 гигабайтами оперативной памяти.

Также известно, что размер встроенной памяти достигает 512 гигабайт. Аккумулятор девайса имеет 4050 мАч при поддержке быстрой зарядки на 40 Вт. Остальные детали о модели объявят после выхода в продажу.