Писатель Пегов заявляет, что МН17 сбили спецслужбы трех стран

28.05.2020, 13:17, Разное

Эксперт Семен Пегов высказал свое мнение о причинах трагедии MH17, произошедшей в 2014 году. Писатель и военный корреспондент уверен, что лайнер был сбит во время совместной операции спецслужб трех стран.

Виновниками крушения самолета Пегов называет вместе с Украиной США и Нидерланды. Именно слаженные действия их спецподразделений привели к гибели почти 300 человек, уверен эксперт. Стоит отметить, что среди погибших многие были голландскими гражданами. Свои предположения корреспондент аргументировал тем, что, по его мнению, факты о причастности украинской стороны умышленно игнорируются. Также власти Украины не приложили к документации в деле о сбитом Boeing результаты данных с радаров. Нет в материалах расследования и документов военных структур государства.

Целью же подобной спецоперации Пегов называет затруднение расследования. Из-за того, что сбытый лайнер упал на территорию, неподконтрольную Украине, инцидент стал сложной задачей для следователей. Именно таким образом малазийский самолет и был сбит. Однако расчет траектории разлетевшихся после взрыва осколков подтверждает предположение о причастности украинской стороны, объясняет Пегов.

Воздушное судно было атаковано ракетным комплексом, однако не российским ЗРА «Бук», о котором заявляет Киев. Скорее всего, в этом случае был задействован ЗРК С-125 «Печора-2М», состоящий на балансе именно украинской армии. При этом корреспондент не ограничивается одной версией развития событий, рассматривая три сценария данной катастрофы. При одном из них должно было сдетонировать взрывное устройство. Второй вариант предусматривал применение самолетов для поражения МН17. Главной целью же стало негативное восприятие ДНР на международной сцене.