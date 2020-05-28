 

В Кремле рассказали подробности рассылки приглашений на парад Победы

28.05.2020, 13:16, Новости дня

Пока рассылка приглашений на парад Победы, который состоится 24 июня, идет только главам государств СНГ, остальное будет дорабатываться по ходу развития ситуации, уже были контакты с французской стороной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что «пока приглашения возобновляются (…) главам государств СНГ», передает РИА «Новости».

«В отношении других глав государств, во-первых, достаточно, в плане верстания графиков международных лидеров, достаточно короткий срок, поэтому там будет в каждом отдельном случае отдельно прорабатываться», – добавил он.

Вместе с тем уже были «контакты с французской стороной».

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Приглашения на Парад Победы уже приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.



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