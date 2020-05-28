Песков рассказал об активном процессе получения бизнесом различных видов поддержки

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28.05.2020, 12:53, Новости дня

Процесс получения бизнесом в РФ различных видов государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса идет достаточно активно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту Владимиру Путину доклад по защите прав предпринимателей и предложения по совершенствованию их правового положения. Как говорится в докладе, пандемия коронавируса в РФ затронула так или иначе деятельность почти 70% предприятий, выручка малого и среднего бизнеса сократилась примерно на треть.

«Безусловно, предстоит еще уточнить эти цифры», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, почему лишь 10% предпринимателей воспользовались государственными мерами поддержки.

Песков добавил, что предстоит уточнить процент тех, кто воспользовался поддержкой. «Вы знаете, что в основном поддержка в плане бизнеса направлена на тех, кто прежде всего сохранил рабочие места, направлена на тех, кто работает в белую, не имеет задолженности по налогам и так далее», – объяснил он.

Песков уточнил, что возможность для получения поддержки предоставлена всем, кто под эти параметры подпадает. «Процесс получения различных видов поддержки идет достаточно активно», – добавил он.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту Владимиру Путину предложил частично декриминализировать статью за незаконное предпринимательство.



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