ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

28.05.2020, 12:53, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Калужской области оборудовано 1800 коек, в Красноярской области к имеющемуся фонду добавилось еще 18 реанимационных и 30 пульмонологических коек, в Московской области перепрофилирование Одинцовской районной больницы в Никольском на 200 койко-мест с кислородом, в Сахалинской области есть договоренность о развертывании в Макаровской ЦРБ инфекционных коек.

В Забайкальском крае краевая инфекционная больница приведена в полную готовность, в Республике Алтай коечный фонд увеличен до 200 коек, в Тверской области на базе областного клинического лечебно-реабилитационного центра начал работать новый инфекционный госпиталь на 200 коек, в Смоленской области развернуто 939 коек, в Брянской области создано 20 госпиталей на 3000 койко-мест, 1556 обеспечено кислородом, 190 – аппаратами ИВЛ.

В Республике Башкортостан и Москва 5 тыс. коек в городских и федеральных стационарах вернули в обычный режим работы. В Калужской области поступят «быстрые» тесты на антитела к COVID-19 – начнется тестирование беременных и проживающих в соцучреждениях, в Ленинградской области 12 медучреждений получили 29 палатных рентген-аппаратов, в Республике Дагестан количество тестов превышает 3200 в сутки, в Еврейской автономной области заработала третья вирусологическая лаборатория на базе кожно- венерологического диспансера в Биробиджане, в Пермском крае заработала третья частная лаборатория, в Забайкальском крае в учреждения здравоохранения поступили 36 тест-систем для проведения вирусологических исследований на COVID-19.

В Волгоградской области клинико-диагностическая лаборатория областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями приступила к тестированию на коронавирус, в Смоленской области идет подготовка Смоленского центра крови для проведения исследований на антитела к коронавирусу, Свердловская область и Челябинская область получили 110 тыс. экспресс-тестов на определение антител, в Брянской области работают пять лабораторий по тестированию на COVID-19 общей мощностью более 1500 тестов в сутки.

В Самарскую область поступило 11 тыс. респираторов, в Тульскую область поступил 1 млн масок от социальных партнеров, в Смоленской области маски производят более 20 предприятий региона – 360 тыс. масок в сутки, в Ярославской области 300 тыс. масок закуплены на деньги из резервного фонда губернатора.

В Москве работает свободная онлайн-запись на бесплатное тестирование на антитела COVID-19. Также в столице специалисты НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разработали и выпустили в оборот уникальную тест-систему для диагностики коронавируса и определения антител к возбудителю.

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор разрешил заниматься реабилитацией перенесших коронавирус. В Республике Башкортостан создан центр повышения квалификации и обучения докторов на базе нового инфекционного госпиталя под Уфой.

В Ставропольском крае около 6 тыс. медицинских работников прошли обучение по лечению коронавируса. В Курской области идет проверка на коронавирус пациентов.

В Липецкой области сохранены ограничительные меры по коронавирусу до 31 мая, в Москве режим самоизоляции до 14 июня, в Чувашской Республике с 27 мая вступили в силу усиленные ограничительные меры на территории Ядринского района.

В Архангельской области усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. В Республике Мордовия научно-исследовательский институт источников света имени Лодыгина наладил выпуск бактерицидных рециркуляторов воздуха для общественного транспорта. В Пензенской области усилен контроль за реализацией профилактических мероприятий. В Республике Мордовия посещение спортзалов и фитнес-клубов разрешено только по записи.

В Республике Бурятия снятие карантина в Кижингинском районе – с 28 мая, в Нижегородской области снятие карантина в селе Починки и рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района. В Камчатском крае закрыто на карантин здание подстанции Скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, в Пермском крае закрыто на карантин кардиологическое отделение Чуковской больницы, в Кировской области стационар больницы скорой медицинской помощи, Братский корпус Трифонового монастыря.

В Астраханской области возврат к ранее действовавшим ограничениям. В Москве «Аэроэкспресс» планирует с 15 июня вернуть все отмененные рейсы в столичные аэропорты. В Тульской области организована призывная кампания.

В Санкт-Петербурге по 300 тыс. рублей из бюджета региона получил 91 медик, заразившийся коронавирусом на работе; выплату в млн рублей получили семьи троих умерших от COVID-19 медиков; в отношении еще более 600 пострадавших медработников приняты положительные решения по предоставлению компенсаций. В Ростовской области организована организация внутренних проверок по начислению выплат медицинским работникам. В Камчатском крае автомобили из парка правительства Камчатского края переданы на нужды медиков.

В Республике Карелия предусмотрены региональные выплаты для сотрудников учреждений социального обслуживания. В Белгородской области бесплатный проезд в общественном транспорте для врачей и медработников. В Приморском крае увеличены компенсации расходов за аренду жилого помещения с 20 до 30 тыс. рублей.