Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кинотеатров: как рассадят зрителей

28.05.2020, 12:41, Разное

В кинотеатрах рекомендуется рассаживать зрителей на дистанции не менее метра. Однако члены одной семьи могут находиться вместе.

Между сеансами ведомство рекомендует устанавливать интервал не менее 30 минут. Это время необходимо для дезинфекции и проветривания помещения. Также следует каждые два часа обрабатывать контактные поверхности в залах, фойе и туалетных комнатах.

Рекомендации Роспотребнадзора коснутся продажи в кинотеатрах попкорна и другой продукции. В ведомстве советуют по возможности делать это через вендинговые автоматы. Что касается 3D-очков, перед сеансом их необходимо продезинфицировать.

Зрителям также рекомендовано надевать маски. В Роспотребнадзоре призвали имеющих симптомы ОРВИ воздержаться от посещения сеансов.

По словам главы ведомства Анны Поповой, при соблюдении рекомендаций риски заразиться минимальны. Документ позволит властям регионов определить готовность к возобновлению работы кинотеатров, приводит слова министра культуры Ольги Любимовой “Коммерсантъ”.

Коронавирус в России за последние сутки был выявлен у 3 781 человека. Число заболевших достигло почти 380 тысяч. Власти Москвы продлили режим самоизоляции и пропускную систему до 14 июня. При этом 1-го числа возобновляется работа непродовольственных магазинов, жителям разрешаются прогулки.

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���� Бедным семьям помогают справиться с последствиями коронавируса ⠀ В этот непростой момент, люди, как никогда раньше, стараются сплотиться и помочь друг другу. ⠀ Вот ещё одна добрая история ���� ⠀ #семья #помощь #коронавирус #пандемия

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT