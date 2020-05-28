В этом году в США ожидается закрытие более 3600 магазинов

28.05.2020, 12:40, Новости дня

Ожидается, что в этом году в США ритейлеры закроют более 3600 магазинов после рекордного количества закрытий в прошлом году.

По данным Business Insider, в 2019 году было объявлено о закрытии более 9300 магазинов. Это побило предыдущий рекорд, установленный в 2017 году, когда закрылось около 8 тысяч магазинов.

По оценкам агентства недвижимости Cushman & Wakefield, число закрытий магазинов в этом году может быть даже выше предыдущих рекордов. По оценкам агентства, сделанным в прошлом году, еще до пандемии коронавируса, в 2020 году могут закрыться до 12 тысяч магазинов из крупных торговых сетей.

Пандемия ставит под угрозу закрытия еще большее число магазинов, поскольку ритейлеры пытаются справиться с резким падением продаж.

Согласно анализу Business Insider, пока розничные компании подтвердили закрытие не менее 3600 магазинов в этом году.