 

Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС

28.05.2020, 12:40, Новости дня

Россия сообщила о переносе саммита БРИКС, который планировалось провести в Санкт-Петербурге в июле, из-за распространения коронавируса.

Заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества также было перенесено. Ожидалось, что эти мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге 21-23 июля.

«Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом», – говорится в сообщении оргкомитета.



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