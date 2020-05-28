Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС
28.05.2020, 12:40, Новости дня
Россия сообщила о переносе саммита БРИКС, который планировалось провести в Санкт-Петербурге в июле, из-за распространения коронавируса.
Заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества также было перенесено. Ожидалось, что эти мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге 21-23 июля.
«Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом», – говорится в сообщении оргкомитета.
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