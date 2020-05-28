 

В Узбекистане более 500 рынков передадут в частную собственность

28.05.2020, 12:35, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил передать частному сектору более 500 рынков в стране, сообщает сайт президента. мимо этого он поручил ликвидировать 711 неэффективных предприятий, а реорганизовать – 262 предприятия. 

“В настоящее время в стране насчитывается 2 965 предприятий с участием государства. Большинство из них работают неэффективно, по изжившим себя методам. Более половины этих предприятий даже не в состоянии выплачивать дивиденды”, – сказано в сообщении администрации президента. 

Узбекистан после прихода к власти Мирзиеева активно распродает госсобственность. Только с начала года 299 госактивов были проданы на сумму до 348 миллиардов сумов (примерно $34 млн): 

“Были проданы бывшая гостиница “Чорсу”, предприятие “Самаркандкимё”, государственная доля в гостинице “Узбекистан” и Кунградский содовый завод. В эти объекты будет инвестировано 425 миллионов долларов, предусмотрено создание 800 новых рабочих мест”, – сообщили в пресс-службе. 

Ввсего, по данным властей, новые инвесторы уже вложили в приватизированные объекты в общей сложности 3,3 триллиона сум ($295,5 млн) и обязались создать 4,7 тысячи новых рабочих мест.

Ожидается, что переданы в частное управление будут еще около 1,4 тысячи государственных объектов. Мирзиёев также заявил о поэтапной приватизации доли государства в шести банках Узбекистана – “Ипотека-банк”, “Туронбанк”, “Узпромстройбанк”, “Алокабанк”, “Асака” и “Кишлок курилиш банк” – из-за проблем в банковском секторе страны.

Однако нередко бывшие государственные активы достаются людям, связанным с новой администрацией страны. В мае этого года стало известно, что зять президента Узбекистана приобрел 75% акций акций межбанковской платежной системы Uzсard – одной из самых популярных и распространенных в стране. 

 



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