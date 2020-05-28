 

Депутат Мосгордумы попросил Собянина дать денег священникам и работникам церкви

28.05.2020, 12:35, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийДепутат Мосгордумы Максим Круглов (он представляет фракцию “Яблоко”) обратился к мэру Сергею Собянину и попросил его “материально поддержать” православное духовенство и работников московских храмов за счет средств городского бюджета. О представителях других, неправославных религий депутат ничего не говорит. 

С 13 апреля в Москве из-за пандемии коронавируса были закрыты православные храмы. Такое решение принял глава РПЦ патриарх Кирилл в связи с рекомендацией санитарных властей города. Поскольку люди перестали ходить в храмы, они стали делать меньше пожертвований, и это серьезно отразилось на церковном бюджете, заявил депутат. На сокращение пожертвований ранее жаловались и представители патриархии.

“Поскольку именно пожертвования прихожан и посетителей являются источником финансовой деятельности общин, то с финансовыми трудностями от закрытия храмов для посещения сталкиваются все те, кто свою постоянную заработную плату получает в храме: священнослужители, причетники, организационные и технические работники”, – заявил Круглов в обращении. Он просит мэра Москвы оказать “адресную помощь” работникам московских приходов, но не указывает ее объемы. 

Ранее Госдума уже освободила религиозные организации в России от уплаты налогов  и страховых сборов во втором квартале 2020 года, на период эпидемии коронавируса. Поправки касаются и любых пожертвований – они будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль. Также уже с 12 мая, несмотря на карантин, в Москве было решено возобновить строительство храмов. Их до конца года в столице РПЦ собирается построить около 20. 



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