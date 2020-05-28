Вопрос дня: Какие ограничения снимут в Москве с 1 июня?

28.05.2020, 12:30, Новости дня

Московские власти решили начать второй этап смягчения ограничений, введенных в марте из-за эпидемии коронавируса. Прежде всего он касается работы магазинов и отдельных предприятий сферы услуг, а кроме того – дает возможность москвичам гулять в парках.

Что открывается?

– все магазины, торговые центры, автосалоны, велопрокаты, ярмарки выходного дня;

– химчистки, прачечные, ремонты обуви и одежды – все организации сферы услуг, «не требующие длительного контакта работника и клиента»;

– все парки, кроме «Зарядья».

Везде по-прежнему нужно будет соблюдать дистанцию.

А парикмахерские и кафе?

Нет, салоны красоты, барбершопы, кафе и рестораны, фитнес-клубы, бани, сауны, спа-салоны останутся закрытыми как минимум до 14 июня. Театры, кинотеатры и музеи тоже. И по-прежнему не рекомендуется посещать церкви.

Маски и перчатки по-прежнему нужно носить?

Да, причем режим ужесточили – теперь маски нужно надевать не только в общественных местах, но и при любом выходе на улицу. То есть абсолютно все люди на улицах должны быть в масках. Перчатки понадобятся лишь в общественных местах – магазинах, аптеках, в транспорте и тд.

Разрешили гулять?

Да, причем всем, в том числе пожилым людям, но с рядом серьезных ограничений. Отходить можно будет не дальше двух километров от вашего дома, не больше трех раз в неделю – дважды в будни и один раз в выходные, причем строго с 9 утра до 9 вечера. В парки тоже можно, но только если они находятся в радиусе тех же двух километров.

Что-то говорили про график?

Да, гулять действительно разрешили исключительно по графику, установленному для каждого жилого дома. С 29 мая этот график должен появиться на портале mos.ru, в приложении «Моя Москва» и в «Яндекс.Картах». Там можно будет либо кликнуть на свой дом, либо найти его по адресу.

Все дома разделят на 6 групп, в зависимости от доступных для прогулок дней:

группа 1: понедельник-среда-суббота

группа 2: понедельник-среда-воскресенье

группа 3: вторник-четверг-суббота

группа 4: вторник-четверг-воскресенье

группа 5: среда-пятница-суббота

группа 6: среда-пятница-воскресенье

Только в эти дни можно будет выходить на прогулку. Единственное ограничение по времени – часовой диапазон с 9 до 9 часов.

Но выхода за продуктами, с собакой это ведь не касается?

Не касается, для этих целей можно выходить в любое время, как и раньше.

А пропуска для прогулки оформлять нужно?

Нет, не нужно. Но придется брать с собой паспорт или держать рядом копию документа, подтверждающего место проживания. По ним полиция и патрули будут следить, чтобы вы не отошли более чем на два километра от дома. Можно показать просто снимок документа в смартфоне.

Пропуска по-прежнему нужны для поездок по городу – на личном или общественном транспорте.

Есть какие-то ограничения во время прогулок?

Да, скамейки, детские и спортплощадки будут под запретом. Большими группами тоже лучше не гулять. Пикники и шашлыки запрещены.

А что с занятиями спортом?

Они разрешены в любой день, но только ранним утром – с 5 до 9 часов утра. И нет ограничений по удаленности от дома – можно бегать и на большие расстояния, чем два километра.

Речь прежде всего об индивидуальных занятиях – пробежках, спортивной ходьбе, катании на велосипеде. Любые групповые виды спорта вроде волейбола, баскетбола или футбола все еще запрещены. Турники тоже, поскольку спортплощадки посещать пока нельзя.

Есть ли крайний срок у всех этих мер?

Да – 14 июня. Далее ограничения могут как ослабить, так и ужесточить – в зависимости от ситуации с коронавирусом в городе.

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