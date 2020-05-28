В Москве с 1 июня откроются почти 50 тыс. предприятий розничной торговли

28.05.2020, 12:30, Новости дня

Порядка 50 тыс. предприятий розничной торговли и более 9 тыс. предприятий бытового обслуживания откроются в Москве с 1 июня, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«С первого июня откроются 47 тыс. 398 предприятий розничной торговли, 9 149 предприятий бытового обслуживания», – сказал он радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, возобновят работу и ярмарки выходного дня – всего пятого июня в городе откроются 82 торговые точки.

При этом предприятия общественного питания, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны пока останутся закрытыми.

В среду вечером мэр Москвы объявил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня – в частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».

Также откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно.

Ранее Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам прогулки по графику.