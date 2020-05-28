Принцесса Беатрис рассказала о борьбе с дислексией: “Постоянно чувствовала себя хуже других”

28.05.2020, 12:25, Разное

Последняя незамужняя внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, дала интервью YouTube-каналу Made By Dyslexia, рассказав о серьезной проблеме, которую особенно остро ощущала в детстве. Она призналась, что страдает дислексией – нарушением способности к овладению навыком чтения – и что в школьные годы чувствовала себя чуть ли не изгоем:

Мне очень повезло со школой, ведь там с пониманием относились ко всем ученикам и к моей проблеме в частности. Но в целом ежедневные занятия, учебу я описала бы как очень сложный процесс, в первую очередь, эмоционально. В младших классах нам выдали книги разного цвета, которые показывали уровень чтения детей. Мне всегда доставались белые, в то время как мои лучшие друзья занимались с желтыми или зелеными книгами, демонстрирующими, насколько сильно они меня опережают. Конечно, на этом фоне я постоянно задавала себе вопросы: “Я недостаточно умная? Я не такая, как другие?”

Герцогиня Сара и принц Эндрю в первый учебный день принцессы Беатрис в школе Святого ГеоргаБеатрис призналась, что со временем научилась жить с дислексией и считать это отклонение от нормы “частью себя”:

Хочу сказать людям, которые столкнулись с этой проблемой, не определять себя какими-то единичными моментами, будь то экзамен или случай в классе, ведь мы учимся на протяжении всей жизни.

Сейчас принцесса работает вице-президентом по вопросам партнерства и стратегий в IT-компании Afiniti и признается, что здесь не ощущает себя хуже других, поскольку ей позволяют демонстрировать свои лучшие навыки – например, коммуникативные:

Одна из сильных сторон дислексии состоит в том, что она заставляет смотреть на вещи по-другому, решать проблемы новыми методами, быть экспериментатором.

Напомним, не так давно Беатрис объявила о переносе свадьбы с итальянским аристократом и бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци. Торжество, которое должно было состояться 29 мая, отменили из-за пандемии коронавируса. “Устраивать большую свадьбу пока не планируется. Беатрис и Эдоардо даже не думают об этом в такое непростое время”, – цитирует Daily Mail представителя Букингемского дворца.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци