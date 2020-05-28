“Мы с Даришей любим друг друга и занимаемся сексом”: Александр Цекало о молодой жене и новых сериалах

28.05.2020, 12:25, Разное

Александр Цекало и его четвертая жена Дарина Эрвин карантин пережидают в Лос-Анджелесе. В своем особняке супруги не только едят и занимаются сексом, как говорит сам продюсер, но и работают. Так, вчера вышел первый эпизод их совместного проекта “Сериаlist”. Обзор сериалов, которые Александр и Дарина оценили максимально высоко, будет выходить каждую неделю в IGTV в аккаунте продюсерской компании Цекало “Среда”.

Я и моя жена Дариша, мы любим друг друга, мы занимаемся сексом. Мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, это тоже секс. Хорошо снятый сериал – это тоже секс. Я хочу рассказать про очень сексуальные сериалы. В них нет эротических сцен, просто они очень круто сделаны,

– с таких слов начинает свой рассказ Цекало.

В кадре появляется только продюсер. Дарина же наблюдает за работой супруга со стороны, то и дело поправляя произношение английских слов Александра. На этой неделе пара удостоила своей критики сериалы “Патриот” и “Предприятие “Божий дар” Стива Конрада.

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Публикация от Sreda Production Company (@sredaproduction)27 Май 2020 в 2:19 PDT

Напомним, о романе Александра и художницы, актрисы казахского происхождения Дарины Эрвин, стало известно в начале 2019 года. По слухам, узами брака пара сочеталась в прошлом марте в Беверли-Хиллз, где и проживает Дарина, а после отправилась в Италию. До этого Александр был 10 лет женат на младшей сестре певицы Веры Брежневой, Виктории Галушка. От этих отношений осталось двое детей.