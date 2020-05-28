 

В Киеве медики составляют более 14% больных с COVID-19

28.05.2020, 12:23, Новости дня

В Киеве коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 403 медиков. Об этом 28 мая на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В столице, как и в стране, растет число инфицированных медиков. Сегодня из тех людей, что заболели в Киеве, более 14% – медицинские работники: врачи, медсестры, младший персонал. Заболели коронавирусом в городе в общей сложности 403 медицинских работника. 17 из них сегодня лечатся в стационарах. Подавляющее большинство медиков заразились, выполняя свои профессиональные обязанности”, – сказал он.

По словам мэра, ПЦР-тестирование проводят всем медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией и контактными лицами, пациентами с подозрением на COVID-19, а также с заболевшими пневмонией.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

В Киеве на 28 мая зарегистрировано 2793 случаев COVID-19, 64 человека умерло и 506 вылечилось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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