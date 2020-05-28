Компьютерную технику по нацпроекту получат более 100 образовательных учреждений Хабаровского края

28.05.2020, 12:16, Новости дня

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» заключен контракт на поставку в 92 школы и десять техникумов в 13 районах края компьютерного оборудования на сумму более 206 млн рублей, сообщили в правительстве края.

Как сообщается на официальном сайте правительства края, федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» реализуется уже второй год. В этом году по отдельному поручению губернатора края в число получателей оборудования вошли все школы Охотского района.

«Каждая организация получит один из трех типовых комплектов оборудования – минимальный, стандартный или расширенный стоимостью от 1 до 3 млн рублей, в зависимости от количества обучающихся. Комплекты включают в себя ноутбуки для учащихся, учителей и управленцев, МФУ и интерактивные ЖК-панели. Технические характеристики оборудования определены Минпросвещения РФ и едины для всех регионов в рамках разработанной целевой модели цифровой образовательной среды. Такое оборудование позволит учащимся во время уроков получить доступ к платформам цифрового образовательного контента, а также к цифровым тренажерам и тестам», – сообщили в министерстве образования и науки края.

В свою очередь, учителя получат возможности реализации сценариев «цифрового» урока с использованием ноутбуков и интерактивных панелей, а также получат возможность использовать электронные журналы и дневники.

В дальнейшем в ходе реализации проекта школам и техникумам станут доступны специально разработанные цифровые платформы и информационные системы, соответствующие единым требованиям к цифровой образовательной среде.

Параллельно ведутся работы по предоставлению школам и техникумам доступа в сеть Интернет на высокой скорости.

Для эффективного использования новых возможностей в рамках проекта осуществляется подготовка кадров. С 22 мая Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте начата реализация четырех дополнительных образовательных программ повышения квалификации руководителей школ по направлениям цифровой трансформации образовательных организаций.

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» продолжится до 2024 года. Ближайшие планы предполагают обновление компьютерного оборудования в 2021-2022 годах еще в 189 школах и техникумов края.