Ученые предупредили о риске второй волны коронавируса на Украине

28.05.2020, 12:16, Новости дня

Украинские ученые прогнозируют риск второй волны эпидемии коронавируса на Украине, если граждане выйдут с карантина слишком быстро.

Межведомственная рабочая группа представителей Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Национальной академии медицинских наук Украины провела исследования и пришла к выводу, что до 13 июня количество новых случаев коронавируса будет постепенно уменьшаться до 380 в сутки, передает РИА «Новости».

Отмечается, что динамика распространения эпидемии на Украине развивается по сценарию с невыразительным пиком и медленным угасанием за счет своевременного внедрения карантина.

Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, однако, по мнению ученых, возможна вторая волна эпидемии при увеличении социальной активности населения.

По последним данным, на Украине число случаев заражения коронавирусом превысило 22 тыс. За время пандемии выздоровели 8439 человек, число летальных случаев составило 669. C 11 мая на Украине ослабили ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

Украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мэры украинских городов начали вести собственную, противоречащую звучащей из Киева, политику ослабления карантина.