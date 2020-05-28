 

Китай указал на новые проблемы в отношениях с США

28.05.2020, 12:16, Новости дня

Двусторонние отношения Китая и США в последнее время сталкиваются с новыми проблемами и вызовами, которые нуждаются в урегулировании, сообщил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

«Это правда, что в настоящее время отношения Китая и США столкнулись с новыми проблемами и вызовами. Обе страны выигрывают от сотрудничества и теряют от конфронтации. Налаживание китайско-американских отношений отвечает интересам обеих стран», – цитирует ТАСС главу правительства.

Ранее Китай не позволил США устроить в СБ ООН заседание по Гонконгу. До этого госсекретарь США Майк Помпео сообщил Конгрессу, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к КНР.

Напомним, американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разрабатывает законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге. 

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются вмешаться в ситуацию с Гонконгом.



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