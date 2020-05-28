American Airlines планирует сократить 30% управленческого и административного персонала

28.05.2020, 12:14, Новости дня

Авиакомпания American Airlines планирует сократить 30% своего управленческого и административного персонала. Сокращения затронут около 5 тысяч рабочих мест, сообщает CNBC.

"Хотя наша ликвидность до пандемии, значительная финансовая помощь, предоставляемая правительством, и денежные средства, которые мы привлекли на рынках капитала, обеспечивают основу для стабильности, нам необходимо сократить нашу структуру расходов, включая наши самые значительные расходы — затраты на компенсации и льготы", — говорится в письме исполнительного вице-президента American Airlines по связям с общественностью Элиз Эбервейн.

Пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней резко снизили спрос на авиаперевозки, заставив авиакомпании сокращать расходы.

Руководство American Airlines ожидает сокращения бизнеса на фоне слабого спроса, который побудил их сокращать рейсы и призывать сотрудников брать добровольный неоплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск, а в некоторых случаях досрочно уходить на пенсию.

"Кроме того, управление меньшей авиакомпанией означает, что нам понадобится команда управленческого и вспомогательного персонала, которая примерно на 30% меньше", — написала Эбервейн.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), влияние пандемии COVID-19 на мировые воздушные перевозки будет ощущаться еще несколько лет. Пассажиропоток, как ожидается, не восстановится до докризисного уровня по крайней мере до 2023 года.