Смартфон Samsung Galaxy A51 получил версию на 8 гб ОЗУ

28.05.2020, 12:06, Новости дня

Новый смартфон Samsung Galaxy A51 в короткие сроки с момента выхода на рынок сумел завоевать внимание публики.

В свою очередь, в Индии презентовали усовершенствованную модификацию смартфона, который отличается 8 гигабайтами оперативной памяти. Напомним, к настоящему времени в РФ доступны модификации с 4-6 гигабайтами ОЗУ и 64-128 гигабайтами постоянной памяти. Стартовая цена на модель Samsung Galaxy A51 в РФ составляет от 22 тысяч рублей. Кроме того, с недавнего времени аппарат подешевел на 2 тысячи рублей.

Продвинутая модификация на 8 гигабайт ОЗУ оценивается на индийском рынке в 370 долларов. Новинка Samsung Galaxy A51 имеет крупный 6,5-дюймовый «экран-водопад». Передняя камера получила датчик 32 мегапикселя, а основная камера имеет главный модуль на 48 мегапикселей.