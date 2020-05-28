 

Недорогой флагман Honor Play 4 Pro получит зарядку на 40 Вт

28.05.2020, 12:06, Новости дня

В Сети продемонстрировали характеристики нового недорогого флагмана от бренда Honor.

В частности, новинка под названием Honor Play 4 Pro, оснащается передовым процессором Kirin 990, несмотря на который, цена на смартфон сохранилась на уровне 418 долларов. В компании уже активно распространяют тизерные изображения аппарата, который в ближайшее время анонсируют публике. Основная камера имеет главный датчик 40 мегапикселей,  а фронтальная камера имеет сдвоенный объектив.

Емкость батареи пока не рассекречена, но есть данные о поддержке быстрой зарядки на 40 Вт. Более точные характеристики смартфона Honor Play 4 Pro будут озвучены позже, тогда как остальные данные пока не называются.



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