 

Правительство выделит 2 млрд рублей на строительство трех медцентров в Дагестане

28.05.2020, 11:53, Новости дня

Российское правительство выделит 2 млрд рублей на строительство трех многофункциональных медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией в Дагестане, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, глава правительства добавил, что кабинет министров выделит регионам на выплаты медикам более 22 млрд рублей, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе военные медики Западного военного округа (ЗВО) уже возвели полевой многопрофильный госпиталь в поселке Ботлих в Дагестане. Также прием пациентов начал полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске.

20 мая президент Владимир Путин поручил обеспечить оказание помощи Дагестану для борьбы с коронавирусом. Главред RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что вспышка COVID-19 в Дагестане может быть связана с дезинформацией в соцсетях.



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