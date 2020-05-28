Подросток признался в убийстве девятилетней девочки в Воронежской области

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28.05.2020, 11:30, Новости дня

Полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая в понедельник пропала в Воронежской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, вечером 25 мая в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области пропала девочка. Сообщение об исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило лишь вечером 27 мая, сообщается на сайте ведомства.

«Следователи совместно с сотрудниками полиции установили, что 25 мая, около 18.10 проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское», – говорится в сообщении.

Подростка допросили в качестве подозреваемого, в ходе следственных действий он дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

«В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщило следствие.

В начале марта в Петербурге был задержан подросток, подозреваемый в убийстве 14-летнего друга. Подросток рассказал подробности инцидента и признал вину.



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