 

В США после смерти афроамериканца начались протесты и стрельба: погиб человек

28.05.2020, 11:25, Разное

В американском штате Миннесота начались беспорядки. Причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался во время задержания полицией. В ходе операции один из стражей порядка надавил на шею Флойда коленом, хотя тот говорил, что ему тяжело дышать.

Возмущенные жители штата вышли на акции протеста, началась стрельба. В результате беспорядков погиб мужчина: пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением, однако спасти его не удалось.



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