Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве
28.05.2020, 11:25, Разное
Польский предприниматель обратился в МВД России с заявлением на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Бизнесмен обвиняет его в вымогательстве крупной суммы денег.
По словам иностранца, Данкверт и его заместитель Константин Савенков пытались с помощью юристов получить взятку в размере 500 тысяч долларов. Взамен они обещали польской компании-производителю молочной продукции устранить ограничения на импорт ее товара в России.
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