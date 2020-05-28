Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве

28.05.2020, 11:25, Разное

Польский предприниматель обратился в МВД России с заявлением на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Бизнесмен обвиняет его в вымогательстве крупной суммы денег.

По словам иностранца, Данкверт и его заместитель Константин Савенков пытались с помощью юристов получить взятку в размере 500 тысяч долларов. Взамен они обещали польской компании-производителю молочной продукции устранить ограничения на импорт ее товара в России.