Defense News: США могут подготовить ядерное испытание в течение нескольких месяцев

28.05.2020, 11:20, Новости дня

Американские военные могут подготовить ядерное испытание в течение «нескольких месяцев», если президент издаст соответствующее распоряжение.

Об этом, согласно порталу Defense News, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны после сообщения о том, что администрация Трампа обсуждает проведение первого ядерного испытания в Америке за несколько десятилетий.

При этом, по данным Defense News, исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер подчеркнул, что политика, касающаяся избегания ядерных испытаний, «остается неизменной».

Газета Washington Post сообщила на днях, что возможность проведения первого ядерного испытания с 1992 года обсуждается на высоком уровне. С сих пор США полагались на симуляции и невзрывные испытания, чтобы оценить состояние и возможности ядерного арсенала.

Согласно Defense News, Уолтер предположил, что «очень быстрое испытание с ограниченной диагностикой» может быть проведено «в течение нескольких месяцев», если президент отдаст такой приказ по техническим или геополитическим соображениям.

«Думаю, это можно провести относительно быстро», – отметил он.

Выступая на мероприятии, организованном Институтом Митчелла, Уолтер добавил, что, по его мнению, у Национального управления по ядерной безопасности есть место в Неваде, где оно может провести подземное испытание, сообщил Defense News.

По его словам, существует «широкая обеспокоенность по поводу серьезных расхождений в том, как Россия и Китай интерпретируют и соблюдают» принципы Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он добавил, что США «должны помнить о долгосрочных последствиях того, что узнают другие страны», если они проведут ядерные испытания, «возможно, не сегодня, а в долгосрочной перспективе».