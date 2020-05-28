Соратнику Мадуро в США предъявлены обвинения в наркотерроризме

28.05.2020, 11:20, Новости дня

Бывшему депутату Национальной ассамблеи Венесуэлы и союзнику спорного президента Николаса Мадуро в Нью-Йорке предъявлены обвинения в наркотерроризме, включая незаконный оборот кокаина и координацию усилий с «Хезболлой» и ХАМАС.

Адель эль-Забаяр был частью мадуровского картеля Los Soles, который, как утверждают федеральные прокуроры, пытался заручиться поддержкой Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), «Хезболлы» и ХАМАС с целью «наводнить» США кокаином.

«Сегодняшние обвинения против Адель эль-Забаяра в торговле кокаином и вербовке экстремистов еще больше демонстрируют коррупцию внутри режима Мадуро», – заявил исполняющий обязанности главы федерального Управления по борьбе с наркотиками Тимоти Ши.

Эль-Забаяра, имеющего сирийские корни, в 2013 году сфотографировали в Сирии рядом с военнослужащими, верными Башару Асаду. В уголовном деле он представляется посредником в альянсе, в котором участвуют наркоторговцы, венесуэльские военные и организации, которые США считают террористическими.