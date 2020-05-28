В Китае принят “закон о безопасности”, который запрещает протесты и разрешит китайской полиции действовать на территории Гонконга

28.05.2020, 11:20, Новости дня

Собрание народных представителей (парламент) Китая 28 мая приняло так называемый “закон о безопасности” в Гонконге. Он разрешает китайской полиции и спецслужбам действовать на территории Гонконга в рамках “филиала” и по сути обязывает власти автономии действовать в соответствии с китайскими нормами, жестко преследуя протестующих за сепаратизм и мятеж. Призывы к отделению Гонконга от Китая теперь будут преследоваться в уголовном порядке, также как и подрыв политики Китая. Также закон предусматривает строгое наказание за оскорбление гимна и флага КНР: за это грозит наказание в виде штрафа в размере около 6,5 тыс. долларов и до трех лет тюрьмы.

Закон, как утверждают власти Китая, принят “в в целях борьбы с расколом, подрывной деятельностью, терроризмом и иностранным вмешательством в дела города”.

“За” закон проголосовали 2878 депутатов, против был лишь 1 и шестеро воздержались. Собрание народных представителей после оглашения итогов голосования разразилось бурными аплодисментами в поддержку закона. По данным CNN, Китай планирует ввести этот закон в действие в обход законодательной власти города, без ее одобрения – как новую статью Конституции Китая, которая обязательна к исполнению правительством всех регионов, в том числе Гонконга.

Госсекретарь США Майк Помпео перед принятием закона заявил конгрессу США, что Гонконг больше не автономен от КНР.

“Гонконг больше не автономен от Китая, учитывая ситуацию на месте. США поддерживают народ Гонконга”, — написал политик в твиттере.

Как отметил глава Госдепартамента в специальном заявлении для Конгресса США, “катастрофическое решение Пекина — это лишь последнее в серии действий, которые в корне подрывают автономию и свободы Гонконга, а также собственные обещания Китая гонконгскому народу в соответствии с китайско-британской Совместной декларацией, международным договором, подписанным ООН”.

Перед принятием закона полиция задержала в центральном районе Гонконга более ста протестующих. В полиции позже заявили, что было задержано 240 человек.

В 1997 году Великобритания вернула свою бывшую колониальную землю Китаю. Но одним из условий возвращения было введение специальной автономии для жителей города. С тех пор Гонконг управляется по принципу “одна страна – две системы”: особенно различия заметны в области защиты иностранных инвестиций и прав и свобод граждан. Однако в прошлом году политика Китая на ликвидацию автономии Гонконга и навязыванию ему внутрикитайских норм в области безопасности (Пекин требовал принять закон об экстрадиции в Китай бежавших из страны граждан Китая) привела к нескольким месяцев антиправительственных протестов.

Закон об экстрадиции в итоге был отозван, но протестующие несколько месяцев требовали, чтобы власти Гонконга меньше следовали в русле китайской политики, а Китай меньше вмешивался в дела автономии. В Пекине же заявляли, что протесты подогреваются иностранными государствами. Результатом этого конфликта и стал жесткий “закон о безопасности”, который был принят Китаем.