Facebook и Twitter не выплатили по 4 млн рублей штрафов за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию

28.05.2020, 11:20, Новости дня

Компании Facebook и Twitter не заплатили назначенные московским судом штрафы в размере 4 миллионов рублей с каждой за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. Теперь штрафы с компаний должна взыскать служба судебных приставов (ФССП).

В отношении Twitter решение суда вступило в силу 16 марта, в отношении Facebook – 14 марта. На выплаты у компаний было 60 дней, после чего их документы в течение десяти дней были переданы в ФССП. В службе судебных приставов заявили изданию, что не могут распространять информацию об исполнительном производстве.

Основная проблема во взыскании штрафов с Twitter и Facebook в том, что компании не имеют юридической прописки в России, поэтому приставы при всем желании выполнить взыскание не смогут, прокомментировал “Коммерсанту” ситуацию председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

13 февраля мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании за отказ хранить данные россиян на серверах в РФ. Соответствующая норма была введена в Кодекс об административных правонарушениях в декабре 2019 года. Для юридических лиц она предусматривает штраф от 1 до 6 миллионов рублей, а за повторное нарушение – до 18 миллионов рублей.

Это уже второй штраф для Facebook и Twitter. В 2019 году сумма взыскания за непредоставление сведений о локализации данных россиян составляла 3 тысячи рублей, и Twitter уплатила штраф, хотя и попыталась оспорить его в Верховном суде.