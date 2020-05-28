 

Главе Хакасии вынесли представление из-за нарушений при выплате медикам

28.05.2020, 11:16, Новости дня

Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам и внесла представление главе республике. На данный момент врачи получили более 35 млн рублей, информирует Генпрокуратура.

По данным ведомства, проверка проводилась по публикациям в СМИ о нарушении прав медицинских работников, оказывающих помощь в условиях предупреждения распространения коронавируса, на получение денежных выплат, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что «региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам».

«С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы республики (…) представление. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 млн рублей», – говорится в сообщении.

Ранее Минздрав подтвердил готовность обеспечить дополнительные выплаты медикам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / В Италии за сутки от коронавируса умерло более 650 человек. Заболевших – больше 80 тыс.

24.04 / Управделами Московской патриархии заразился COVID-19

28.04 / СК назвал причину взрыва в Волгограде

11.05 / Президент Казахстана ввел мораторий на банкротства бизнеса из-за “форс-мажора” с коронавирусом

06.05 / США сокращают добычу. Почему нефть снова дешевеет?

03.05 / Джонсон сообщил о планах действий на случай смерти от коронавируса

20.05 / В думе Уссурийска объяснили инцидент с ударившим сотрудницу депутатом

03.04 / Пелоси учредила в Палате представителей комитет по коронавирусу

11.05 / Голикова: РФ придется жить с этой инфекцией

22.04 / В Москве ввели автоматизированный контроль цифровых пропусков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска