Главе Хакасии вынесли представление из-за нарушений при выплате медикам

28.05.2020, 11:16, Новости дня

Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам и внесла представление главе республике. На данный момент врачи получили более 35 млн рублей, информирует Генпрокуратура.

По данным ведомства, проверка проводилась по публикациям в СМИ о нарушении прав медицинских работников, оказывающих помощь в условиях предупреждения распространения коронавируса, на получение денежных выплат, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что «региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам».

«С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы республики (…) представление. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 млн рублей», – говорится в сообщении.

Ранее Минздрав подтвердил готовность обеспечить дополнительные выплаты медикам.