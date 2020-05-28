Россия решила повторно пригласить всех гостей на Парад Победы

28.05.2020, 11:16, Новости дня

Москва направит повторные приглашения на Парад Победы всем участникам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

«Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики», – передает РИА «Новости» ответ Парамонова на вопрос о возможном визите Макрона в Москву.

Напомним, во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.