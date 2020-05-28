 

Россия решила повторно пригласить всех гостей на Парад Победы

28.05.2020, 11:16, Новости дня

Москва направит повторные приглашения на Парад Победы всем участникам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

«Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики», – передает РИА «Новости» ответ Парамонова на вопрос о возможном визите Макрона в Москву.

Напомним, во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Протоиерей призвал пожилых молиться дома, а не в церкви

22.05 / Эксперт прокомментировал расстрел в Житомире семерых бойцов нацгвардии Украины

10.04 / COVID-19. В Италии снижается число новых госпитализаций и пациентов в реанимации, но суточные потери остаются высокими

17.04 / Большинство освобожденных украинцев сообщили об избиениях, пытках и насилии – Офис генпрокурора

28.03 / Российский завод в десятки раз увеличил производство антисептиков

18.05 / США поставят РФ 200 аппаратов ИВЛ

25.04 / Телескопу Hubble 30 лет. В NASA показали известные фото и подвели итоги

07.04 / Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала Пелла

21.05 / Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

12.05 / Из-за коронавируса количество бедных в Мексике может вырасти до 70 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска