Россия решила повторно пригласить всех гостей на Парад Победы
28.05.2020, 11:16, Новости дня
Москва направит повторные приглашения на Парад Победы всем участникам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
«Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики», – передает РИА «Новости» ответ Парамонова на вопрос о возможном визите Макрона в Москву.
Напомним, во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
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