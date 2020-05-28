Оливье Саркози начал жить с бывшей женой после расставания с Мэри-Кейт Олсен

28.05.2020, 11:10, Разное

Жить под одной крышей с бывшей женой твоего мужа? “Удовольствие” на любителя. В их числе не оказалась Мэри-Кейт Олсен, для которой решение Оливье Саркози съехаться с его экс-супругой Шарлоттой Саркози на время карантина стало “последней каплей”. Как сообщают западные СМИ, Оливье предложил Шарлотте и их общим детям, Жюльену и Марго, пожить вместе с ним и Мэри-Кейт в их загородном доме в Бриджхемптоне, но Олсен такая ситуация не устроила:

Его родственники остались в Нью-Йорке, и Оливье очень за них переживал, попросив Мэри-Кейт привезти его бывшую жену, детей и его мать в их загородный дом. Как бы Мэри-Кейт ни любила его детей, жить со всей его семьей под одной крышей во время пандемии коронавируса – это уже перебор.

Шарлотта и Оливье СаркозиСейчас Саркози живет с семьей, в то время как Олсен переехала от него и старается оформить развод как можно скорее. Несмотря на эту ситуацию, СМИ уверены, что Мэри-Кейт не видела в бывшей жене опасность и не она послужила причиной расставания, поскольку между ней и Оливье были куда более глубокие проблемы. Например – вопрос их будущих общих детей:

Еще несколько лет назад рождение ребенка совсем не было в приоритетах у Мэри-Кейт, но сейчас все изменилось… У Оливье же уже есть двое взрослых детей, и больше он не хочет. Мэри-Кейт думала, что он переменит свои взгляды, но этого не случилось.

Оливье Саркози с дочерьюМэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Изначально многие не воспринимали их роман серьезно из-за разницы в статусе и возрасте (Оливье старше Мэри-Кейт на 17 лет), однако после того как они стали вместе жить в Нью-Йорке, общественность поверила, что между ними настоящие чувства. В феврале 2014 года стало известно, что Оливье сделал Мэри-Кейт предложение руки и сердца, подарив ей винтажное обручальное кольцо Cartier с 4-хкаратным бриллиантом.

В октябре 2015 года в прессе появилась ложная информация о том, что Саркози и Олсен связали себя узами брака на секретной церемонии, однако вскоре эти сведения были опровергнуты. Поженились “по-настоящему” они осенью 2015 года: скромная свадебная церемония состоялась в резиденции пары в Нью-Йорке, куда было приглашено около пятидесяти гостей. Праздник начался с коктейля на заднем дворе резиденции и продолжился ужином в доме молодоженов. Перед началом свадьбы всех приглашенных попросили выключить мобильные телефоны.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози