 

Российско-турецкий патруль в Сирии впервые дошел до Урум-эль-Джауза

28.05.2020, 11:08, Новости дня

Военные РФ и Турции в ходе 13-го по счету совместного патрулирования впервые дошли до населенного пункта Урум-эль- Джауз в сирийской провинции Идлиб, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«28 мая состоялось очередное, тринадцатое по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Урум-эль-Джауз провинции Идлиб и составил около 20 километров», – передает ТАСС сообщение Центра.

Ранее протяженность маршрута не превышала 15 километров.

В патрулировании участвовали два российских БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Напомним, в среду в сирийской зоне деэскалации Идлиб в среду прогремел взрыв – в этот момент по трассе М-4 проезжал турецкий военный конвой. 



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