 

Яшина поймали на использовании одного видео с инвалидом в отчетах за разные годы

28.05.2020, 11:08, Новости дня

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин в своих депутатских отчетах за разные годы использует одно и то же видео с инвалидом, которому когда-то доставил продуктовый набор.

Яшин 13 мая разместил публичный отчет о депутатской деятельности на Youtube-канале, где указал отдельно и социальную работу, которой он, по его словам, уделяет много внимания. Особо подчеркнул Яшин тот факт, что Совет депутатов взял под опеку несколько инвалидов, подкрепив слова мини-сюжетом посещения пожилого мужчины и доставки ему продуктов на дом.

При этом в публичном отчете за 2019 год Яшин также говорил о социальной работе и опеке над инвалидами, проживающими в Красносельском районе. Однако для подтверждения своих слов год назад Яшин демонстрировал то же самое видео с пожилым мужчиной. Разница между двумя роликами лишь в том, что в 2019 году сюжет был более длинным, без перебивки дополнительными кадрами. В нем видно, как в квартиру пожилого мужчины вносят ящик с овощами и фруктами, в то время как в ролике за 2020 год этого фрагмента нет, вместо него – демонстрация консервной продукции, которую разгружает человек в одежде, которой нет у присутствующих до этого в кадре. После этих кадров в видеоряде снова появляется уже знакомый пожилой мужчина, информирует телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией».

«Очевидно, эти кадры были записаны отдельно, так как в изначальном ролике продукты доставлялись в ящике, а не в коробке, кроме того, на первичных кадрах нет мужчины в оранжевой футболке и светлых брюках», – отмечают авторы канала.

Они добавляют, что «несмотря на всю спорность отчета Яшина, который из года в год выдает один видеоролик за новый, Навальный и его оппозиционные коллеги предлагают брать с примера Яшина». 



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