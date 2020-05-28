В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,9

28.05.2020, 11:06, Новости дня

26 мая в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,9, об этом 27 мая сообщило AnadoluAgency со ссылкой на управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Подземные толчки были зафиксированы в среду в 4.09 по местному времени. Эпицентр толчков располагался в 290–295 км от берегов района Датча провинции Мугла на юго-западе Турции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,05 км. Жертв и разрушений нет.